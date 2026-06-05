A Casalnuovo di Napoli, un dirigente comunale è stato segnalato per aver invitato pubblicamente a votare per la candidata sindaca durante il periodo di campagna elettorale. La vicenda è stata oggetto di attenzione prima del ballottaggio, con le autorità che stanno verificando le eventuali violazioni delle norme elettorali. La notizia si diffonde tra la popolazione e le forze politiche locali.

Una vicenda che, se confermata, solleverebbe interrogativi molto seri sul rapporto tra amministrazione pubblica, servizi sociali e campagna elettorale. Le politiche sociali devono essere il luogo della tutela, della dignità e dei diritti, non quello della pressione psicologica o della ricerca del consenso.” Ho consegnato l’audio al Prefetto– sottolinea- ora basta polemiche. Ho fatto il mio dovere. Adesso- conclude poi – la parola passa alle istituzioni.” La vicenda ha suscitato immediate reazioni anche a livello istituzionale regionale. La consigliera regionale Bruna Fiola ha annunciato la convocazione, per lunedì 8 giugno, della VI Commissione regionale da lei presieduta, al fine di ascoltare il dirigente interessato e fare piena chiarezza sui fatti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Casalnuovo, il caso del dirigente comunale che avrebbe invitato a votare per la candidata sindaca

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