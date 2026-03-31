Benevento arrestato dirigente comunale | avrebbe intascato una tangente da 4000 euro

Un dirigente del comune di Benevento è stato arrestato con l’accusa di aver ricevuto una tangente di 4000 euro. Nei suoi confronti è stata formalizzata l’accusa di concussione, mentre non sono emersi collegamenti con altri membri della struttura comunale. L’arresto è stato comunicato dalle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini.

Nei suoi confronti è stata presentata l'accusa di concussione. Non risulterebbero elementi di connessione con la restante struttura comunale Un dirigente comunale di Benevento è stato arrestato dai carabinieri, sarebbe statocolto in flagranza di mentre intascava una tangente di quattromila euro. Nei suoi confronti è stata presentata l’accusa diconcussione. L’operazione della procura della Repubblica è stata resa possibile dalla coraggiosa e dettagliata denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale. Infattiavrebbe riferito agli inquirenti una reiterata serie di condotte vessatorie del... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Benevento, arrestato dirigente comunale: avrebbe intascato una tangente da 4000 euro Articoli correlati Benevento, dirigente comunale arrestato per concussione: scoperto “archivio” del contante da 157mila euroEseguito un arresto per concussione a Benevento, dove un dirigente comunale è stato fermato in flagranza di reato. Comune di Benevento, arrestato il capo di gabinetto di Mastella: Gennaro Santamaria intascava una tangente da 4.000 euroIl dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Altri aggiornamenti su Benevento arrestato dirigente comunale... Temi più discussi: Concussione a geometra, arrestato il dirigente del Comune Gennaro Santamaria; Presidio di sicurezza: è operativa a Taurasi la nuova stazione dei Carabinieri; La Passione Vivente nella Benevento Storica, grande partecipazione per la rappresentazione religiosa; VIDEO – In cammino con Virgilio: dialogo tra scuola e impresa. Concussione, dirigente del Comune di Benevento arrestato in flagranza: «70mila euro per sbloccare pratiche»I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, coordinati dalla Procura Sannita diretta dal Procuratore Nicola D'Angelo, hanno ... ilmattino.it Benevento, dirigente del comune arrestato per tangenti: a casa nascosti 150mila euro e orologiIl 63enne Gennaro Santamaria sorpreso mentre intascava la mazzetta da un geometra. Bloccava le pratiche per ottenere il denaro. Decisiva la denuncia della vittima ... msn.com Il presidente del Benevento sulla possibile esclusione nel girone C: "Sarebbe stata un'ingiustizia" https://tinyurl.com/4trvrecy facebook Intasca tangente di 4.000 euro, arrestato dirigente del Comune di Benevento. Bloccato dopo la denuncia presentata da un libero professionista #ANSA x.com