Casal Velino nuova rete idrica ad Acquavella con i fondi Pnrr

Notizia in breve

A Casal Velino saranno realizzati nuovi impianti idrici ad Acquavella grazie ai fondi del PNRR. I lavori sono inseriti nel progetto di risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione nel Cilento e Vallo di Diano, con l’azienda Consac come attuatore di secondo livello. La realizzazione mira a migliorare la distribuzione dell’acqua nella zona, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di intervento.