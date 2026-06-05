Casal Velino nuova rete idrica ad Acquavella con i fondi Pnrr
A Casal Velino saranno realizzati nuovi impianti idrici ad Acquavella grazie ai fondi del PNRR. I lavori sono inseriti nel progetto di risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione nel Cilento e Vallo di Diano, con l’azienda Consac come attuatore di secondo livello. La realizzazione mira a migliorare la distribuzione dell’acqua nella zona, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di intervento.
Casal Velino avrà una nuova rete idrica nella località Acquavella. I lavori rientrano nel piano Pnrr di "Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo di Diano", per cui Consac opera come attuatore di secondo livello.L'interventoIl programma prevede la sostituzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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