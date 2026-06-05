casal velino nuova rete idrica grazie ai fondi pnrr

A Casal Velino, nel Cilento, sono in corso lavori per una nuova rete idrica finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi mirano all’ammodernamento delle infrastrutture idriche della zona. La realizzazione rientra nel programma di interventi promossi con fondi pubblici per migliorare la distribuzione dell’acqua. Le operazioni sono in corso da alcuni mesi e continuano secondo il cronoprogramma stabilito.

CASAL VELINO (SALERNO), 5 GIUGNO 2026 – Proseguono nel Cilento gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture idriche finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i territori interessati dal programma rientra anche il Comune di Casal Velino, dove è prevista la realizzazione di una nuova tratta della rete di distribuzione idrica nella località Acquavella. L’intervento è inserito nell’ambito del progetto di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo di Diano”, del quale Consac è soggetto attuatore di secondo livello. Maione e Pisapia: “Servizio sempre più efficiente”. “Lavori... 🔗 Leggi su Primacampania.it

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