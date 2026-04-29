Cilento nuova rete idrica a Perdifumo | Consac e Comune avanzano con i lavori Pnrr
A Perdifumo, nel Cilento, sono in corso lavori di ammodernamento della rete idrica, con interventi concentrati nell’area di Mercato Cilento. Le attività sono in fase avanzata e coinvolgono le aziende incaricate e l’amministrazione comunale, che stanno utilizzando fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La rete idrica viene aggiornata per migliorare la distribuzione dell’acqua e garantire servizi più efficienti alla popolazione.
Proseguono i lavori di ammodernamento della rete idrica a Perdifumo, con interventi concentrati in particolare nell'area di Mercato Cilento. Le opere rientrano nel programma Pnrr di "Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano", di cui Consac è attuatore di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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