Da oggi l’ex guardia medica si aggiunge ai servizi disponibili nella Casa della Comunità in Pian d’Ovile. La struttura, già inaugurata, sta completando l’offerta con nuove prestazioni sanitarie. L’obiettivo è ampliare i servizi per i cittadini, integrando diverse funzioni sanitarie in un’unica sede. La Casa della Comunità si trova nella zona di Pian d’Ovile e ora include anche l’ex servizio di guardia medica. Nessuna informazione è stata comunicata sui tempi di apertura ufficiale di tutte le attività.

Prende forma e va riempiendosi di servizi la nuova Casa della Comunità Asl di Siena in Pian d’Ovile. A partire dalle 20 di oggi infatti la postazione della ’continuità assistenziale’ (ex guardia medica) di Siena sarà trasferita dagli attuali locali di via Roma 56 (all’interno del San Niccolò) presso la Casa della Comunità di Siena in Pian d’Ovile. Per effetto di questo trasferimento, le attività di assistenza primaria saranno garantite nella Casa della Comunità sette giorni su sette e 24 ore su 24, nelle seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, con orario 8-20, dal medico a ruolo unico di assistenza primaria; il sabato, nei giorni prefestivi, domenica e giorni festivi, dalle 8 alle 20 e notturni dalle 20 alle 8 grazie al medico di continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa della Comunità in pian d’Ovile. Da oggi anche l’ex guardia medica

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Siena, Continuità Assistenziale trasferita nella Casa della Comunità x.com

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