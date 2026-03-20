"L’interesse principale è avere una Casa di Comunità hub funzionale che possa garantire servizi efficaci ed efficienti nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e tecnologici dell’assistenza territoriale", dice l’assessore comunale alla sanità Giuseppe Giordano. Che ieri mattina ha incontrato il direttore generale dell’ Asl Sud Est Marco Torre, la direttrice sanitaria Barbara Innocenti e la direttrice del Dipartimento coordinamento tecnico scientifico rete territoriale Barbara Rocchi. Al centro del vertice senese gli sviluppi della riorganizzazione della sanità territoriale, che a Siena deve ancora completarsi con l’apertura della Casa di comunità hub, da farsi con fondi Pnrr, in scadenza nel giugno prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di comunità "In Pian d’Ovile entro maggio"

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