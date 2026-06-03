Al matrimonio di Ida Di Filippo io Mariana avremo un ruolo speciale Saremo presenti non solo come amici ma quasi come testimoni d’onore | lo rivela Gianluca Torre

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianluca Torre ha annunciato che lui e Mariana parteciperanno al matrimonio di Ida Di Filippo con un ruolo speciale, non solo come amici ma quasi come testimoni d’onore. La cerimonia si svolge in un contesto di grande attesa, anche se non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulla data. La notizia ha suscitato interesse tra i partecipanti al set di “Casa a prima vista”.

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C’è fibrillazione sul set di “ Casa a prima vista” e non per una offerta economica su un trilocale, ma per il matrimonio di Ida Di Filippo. L’amico e compagno di set, Gianluca Torre, ha rivelato a Leggo che è quasi tutto pronto per l’evento: “Il primo weekend di settembre è blindato in agenda. Io e Mariana avremo anche un ruolo speciale, quindi saremo presenti non solo come amici ma quasi come testimoni d’onore”. Per il regalo “ci sarà sicuramente una lista nozze, ma io e Mariana faremo qualcosa di speciale per lei”. L’agente poi ha tracciato un bilancio della sua vita dopo il boom della trasmissione cult di Warner Bros. Discovery: “È esploso tutto in pochissimo tempo, perché alla fine parliamo di tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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