Matrimonio Ida Di Filippo | Torre rivela il ruolo speciale di Mariana

Durante il matrimonio, Mariana e Gianluca rivestiranno ruoli particolari alla cerimonia. Torre e Mariana stanno preparando un regalo speciale per la sposa, anche se i dettagli non sono stati rivelati. La cerimonia si svolgerà in un ambiente intimo, con la partecipazione di pochi invitati. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle attività o sui momenti specifici della celebrazione.

Quale ruolo speciale ricopriranno Mariana e Gianluca durante la cerimonia?. Cosa prepareranno Torre e Mariana come regalo speciale per la sposa?. Come ha fatto Torre a gestire contemporaneamente televisione e immobili?. Perché la nuova struttura aziendale ha cambiato la vita di Gianluca?.? In Breve Gianluca Torre e Mariana avranno un ruolo simile a testimoni d'onore a settembre. L'agente ha lavorato sette giorni su sette per due anni e mezzo. La nuova struttura aziendale garantisce equilibrio personale da sei mesi. Torre integra attività televisive e vendite immobiliari di pregio. Il matrimonio di Ida Di Filippo blocca l’agenda di Gianluca Torre a settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IDA DI FILIPPO PREPARA UN PIATTO SPECIALE

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