Carte false per riscattare alcune polizze e truffare un disabile denunciato un 39enne

Notizia in breve

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri di Petralia Sottana per aver usato carte false e documenti contraffatti. L’obiettivo era riscuotere polizze e truffare un disabile. Secondo le indagini, avrebbe presentato false denunce e ottenuto circa 30 mila euro dal conto della vittima.