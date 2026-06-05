Carte false per riscattare alcune polizze e truffare un disabile denunciato un 39enne
Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri di Petralia Sottana per aver usato carte false e documenti contraffatti. L’obiettivo era riscuotere polizze e truffare un disabile. Secondo le indagini, avrebbe presentato false denunce e ottenuto circa 30 mila euro dal conto della vittima.
False denunce e documenti contraffatti per truffare un disabile. I carabinieri di Petralia Sottana hanno denunciato un bagherese di 39 anni accusato di aver raggirato un uomo e fatto sparire dal suo conto circa 30 mila euro. Per lui le accuse sono di truffa aggravata, appropriazione indebita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
False polizze auto online, scoperta una banda di truffatoriUna banda di truffatori ha realizzato una rete di frodi telematiche per ingannare utenti interessati all'acquisto di polizze auto online.
Leggi anche: Truffa RC Auto: 25mila polizze false, come difendersi dai falsi sconti
Si parla di: Calciomercato Napoli, chi resta e chi parte: il piano della società; Gila vuole il Napoli, ADL rallenta: la richiesta ad Allegri – Mattino.