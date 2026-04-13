Truffa RC Auto | 25mila polizze false come difendersi dai falsi sconti

Negli ultimi tempi sono state scoperte circa 25.000 polizze false legate a truffe sulla responsabilità civile auto, causando danni economici significativi ai cittadini italiani. Le autorità stanno indagando sulle modalità di diffusione di queste frodi e sui metodi adottati dai truffatori per ingannare gli assicurati, spesso promettendo sconti o vantaggi che si rivelano poi inesistenti. La situazione richiede attenzione e chiarimenti sulle misure di tutela disponibili per chi si trova coinvolto in queste situazioni.

Le frodi nel mondo delle polizze per la responsabilità civile auto colpiscono duramente il patrimonio dei cittadini italiani, con un impatto economico che ogni anno si misura in centinaia di milioni di euro. I dati dell’ANIA evidenziano una realtà allarmante: nel corso del 2022 sono state verificate oltre 25mila falsificazioni legate proprio alla copertura RC Auto, mettendo a rischio non solo il portafoglio degli assicurati, ma anche la loro legalità stradale. L’inganno digitale e i segnali d’allarme nelle comunicazioni private. Il pericolo si nasconde spesso dietro lo schermo di uno smartphone, tra notifiche improvvise su Facebook o messaggi istantanei su WhatsApp.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa RC Auto: 25mila polizze false, come difendersi dai falsi sconti Polizze auto false online: truffa svelata, 3 arresti a Rieti. MilleTruffa delle polizze auto online: tre denunciati in provincia di Rieti I Carabinieri di Rieti hanno denunciato tre uomini originari della Campania... Truffa Tari a Ossi: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisiI cittadini del comune di Ossi devono fare estrema attenzione a messaggi fraudolenti che arrivano sui cellulari riguardanti la tassa sui rifiuti.