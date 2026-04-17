A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più considerate valide. La normativa prevede l’introduzione definitiva della Carta di Identità Elettronica, che diventerà obbligatoria per tutti i cittadini italiani. Questa modifica interessa i documenti necessari per motivi di sicurezza, viaggi e accesso ai servizi digitali, sostituendo le vecchie carte di identità in formato cartaceo.

Dal 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: obbligatoria la CIE per sicurezza, viaggi e accesso ai servizi digitali. Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più utilizzabili, anche se ancora in corso di validità. Sarà infatti obbligatoria la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), in linea con il regolamento europeo 1157 del 2019. La misura ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei documenti e uniformare gli standard all’interno dell’Unione Europea. Maggiore sicurezza e controlli più rapidi. Le nuove carte elettroniche includono una zona a lettura ottica (MRZ), composta da tre righe codificate con i dati del titolare e leggibili automaticamente dai sistemi di controllo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Dal 3 agosto 2026 addio alle carte d’identità cartacee: obbligatoria la CIE

ADDIO ALLA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO SOLO DOCUMENTO ELETTRONICO | 03/03/2026

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