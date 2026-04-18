Dal prossimo 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno valide | cosa fare

A partire dal 3 agosto 2026 le carte di identità in formato cartaceo smetteranno di essere considerate valide, anche se hanno una data di scadenza futura. Attualmente, queste carte possono ancora essere utilizzate, ma il loro utilizzo sarà possibile fino a meno di quattro mesi prima di quella data. Le autorità hanno comunicato questa data limite, invitando i cittadini a provvedere al rinnovo o alla sostituzione prima di tale scadenza.

Restano ancora valide per meno di 4 mesi le carte d’identità cartacee, anche quelle con una scadenza successiva. Dal 3 agosto non si possono usare né per viaggiare in Europa né per farsi riconoscere in Italia: si passa a quella elettronica (Cie) con microchip utile per servizi digitali della Pa: ecco come comportarsi (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

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