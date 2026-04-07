Patentato da una settimana viene trovato alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Nella giornata di ieri, sono stati effettuati più di 200 controlli su veicoli e 254 persone sono state identificate. Tra queste, tre sono state denunciate per violazioni del codice della strada e sono state comminate multe per circa 700 euro. Tra i controlli, si segnala il caso di un automobilista che, una settimana dopo aver ottenuto la patente, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Per il giovane, sottoposto alla limitazione "alcol zero", è scattato il ritiro immediato del documento di guida. Fermata anche una 50enne con patente sospesa e trovata al volante in stato di ebbrezza SENIGALLIA – Oltre 200 veicoli controllati, 254 persone identificate tre delle quali denunciate e multe per violazioni al codice della strada per un totale di circa 700 euro. Sono i dati dei servizi straordinari di controllo del territorio compiuti dai carabinieri di Senigallia, con le pattuglie capillarmente dislocate su tutto il territorio garantendo il presidio e gli interventi a favore della cittadinanza. Nell’ambito del monitoraggio... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enneMonza, 24 marzo 2026 – Al volante con tasso alcolemico oltre tre volte il limite. Terni, guida a ‘zig-zag’ e sottoposta ad etilometro: tasso alcolemico tre volte superiore dopo controllo mattutinoI carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno eseguito una serie di deferimenti in stato di libertà, a seguito di mirati controlli effettuati... Argomenti più discussi: Concluso il Corso Interprovinciale di Patente Nautica di Seconda Categoria; Rinunciare alla patente vale fino a 75mila euro: il prezzo chiesto dagli italiani per lasciare l’auto; Sicurezza stradale. E se la patente non bastasse più? L’idea dei crediti per guidare meglio; Esame della patente? A Bologna arrivano i disturbatori di frequenza anti-furbetti. Il Vangelo raccontato da un asino patentato - facebook.com facebook