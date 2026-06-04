La Carrarese è al lavoro per rescindere il contratto con l’allenatore Antonio Calabro. In questo momento, Guido Pagliuca è in vantaggio come possibile sostituto. La società sta cercando di definire gli accordi con Calabro, con ogni giorno che passa come possibile momento di conclusione. La decisione sulla nuova guida tecnica dovrebbe arrivare a breve.

La Carrarese sta lavorando alla rescissione consensuale con Antonio Calabro per la quale ogni momento da qui in avanti potrebbe essere buono. Nel contempo si sta facendo serrata la ricerca del nuovo allenatore. GUIDO PAGLIUCA. E’ uno se non il tecnico in pole position. Cecinese, classe 1976 come Calabro e con caratteristiche molto simili. E’ un uomo che vive totalmente di calcio e che ha una grande personalità. Controindicazioni? Un bel caratterino. Sembrerebbe che ci sia già stato un primo abboccamento con la società. Pagliuca è il nome con più appeal di quelli nel taccuino della Carrarese perché comunque ha alle spalle in Serie B il grande exploit con la Juve Stabia, portata sino alla semifinale playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese E’ caccia al sostituto di Calabro. In “pole position“ c’è Guido Pagliuca

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