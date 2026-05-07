La Carrarese si prepara ad affrontare una sfida importante in vista dei playoff, con l'allenatore Calabro che ha dedicato un pensiero a un tifoso scomparso recentemente. La squadra cerca di capire come poter sfidare al meglio l'Entella nella partita casalinga. Intanto, si conoscono i membri dello staff tecnico che hanno contribuito alla crescita del team, lavorando per rafforzare le prestazioni e la coesione della rosa.

? Punti chiave Come potrà la Carrarese superare la forza dell'Entella in casa?. Chi sono i membri dello staff che hanno guidato la crescita?. Perché la scomparsa di Angelo Grassi ha commosso tutto Carrara?. Quali sono le probabilità reali della squadra di raggiungere i playoff?.? In Breve Omaggio al tifoso Angelo Grassi durante la conferenza stampa pre-partita a Carrara.. Staff tecnico coinvolto include Saponara, De Simone, Razzano, Della Bartolomea, Balloni ed Ennio Belli.. Crescita del settore giovanile evidenziata dall'inserimento del giocatore Samuele Liberali in prima squadra.. Obiettivo playoff per la sfida di domani sera contro la Virtus Entella a Chiavari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese, Calabro punta ai playoff: il commovente addio a un tifoso

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