Agazzano accende l' estate con Piazze sotto le Stelle - Giovedì in Piazza

Notizia in breve

Da giovedì 11 giugno 2026, piazza Europa ad Agazzano ospiterà la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, una rassegna musicale estiva. L’evento si svolgerà ogni giovedì fino al 13 agosto, offrendo concerti e intrattenimento serale. La manifestazione coinvolgerà vari artisti e gruppi, con ingresso libero. La rassegna mira a valorizzare lo spazio pubblico e a proporre un appuntamento ricorrente per la comunità locale.