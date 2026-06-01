Agazzano accende l' estate con Piazze sotto le Stelle - Giovedì in Piazza

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giovedì 11 giugno 2026, piazza Europa ad Agazzano ospiterà la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, una rassegna musicale estiva. L’evento si svolgerà ogni giovedì fino al 13 agosto, offrendo concerti e intrattenimento serale. La manifestazione coinvolgerà vari artisti e gruppi, con ingresso libero. La rassegna mira a valorizzare lo spazio pubblico e a proporre un appuntamento ricorrente per la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prenderà il via giovedì 11 giugno 2026 la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, la rassegna musicale estiva che animerà piazza Europa fino al 13 agosto.Ogni giovedì sera, a partire dalle 19,30, la piazza diventerà luogo di incontro, musica e convivialità, con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tornano i "Tavolini sotto le stelle", novità per il 2026 tra nuove piazze e l'aggiunta del giovedì

Roma sotto le stelle: torna il cinema gratuito nelle piazze e parchiA Roma torna il cinema gratuito all'aperto, con proiezioni in piazze e parchi tra Trastevere e le zone periferiche.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web