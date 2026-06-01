Agazzano accende l' estate con Piazze sotto le Stelle - Giovedì in Piazza
Da giovedì 11 giugno 2026, piazza Europa ad Agazzano ospiterà la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, una rassegna musicale estiva. L’evento si svolgerà ogni giovedì fino al 13 agosto, offrendo concerti e intrattenimento serale. La manifestazione coinvolgerà vari artisti e gruppi, con ingresso libero. La rassegna mira a valorizzare lo spazio pubblico e a proporre un appuntamento ricorrente per la comunità locale.
Prenderà il via giovedì 11 giugno 2026 la prima edizione di “Piazze sotto le Stelle - Agazzano Giovedì in Piazza”, la rassegna musicale estiva che animerà piazza Europa fino al 13 agosto.Ogni giovedì sera, a partire dalle 19,30, la piazza diventerà luogo di incontro, musica e convivialità, con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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