Livorno si accende | il 16 luglio torna la Notte Bianca in centro

Il 16 luglio, il centro di Livorno sarà protagonista di una serata speciale con la Notte Bianca. In questa occasione, i negozi resteranno aperti fino a tarda sera e verranno organizzati diversi spettacoli e momenti di intrattenimento lungo le vie cittadine. La manifestazione coinvolge i commercianti e le associazioni locali, portando molte persone in centro per partecipare agli eventi e fare shopping.

Il 16 luglio prossimo, il cuore commerciale di Livorno si animerà con la Notte Bianca, un evento che prevede l’apertura serale dei negozi e una serie di appuntamenti con animazione e spettacoli. La decisione è stata ufficializzata martedì 14 aprile durante un vertice tra Confcommercio, il Gruppo Centro Storico e l’assessore al Commercio Rocco Garufo, con l’obiettivo di creare un ponte tra shopping e socialità in coincidenza con l’inizio della stagione dei saldi. Strategie per un centro storico integrato e accessibile. L’iniziativa non è un evento isolato, ma parte di un piano più ampio discusso ieri mattina per rilanciare le attività del nucleo urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno si accende: il 16 luglio torna la Notte Bianca in centro Commercio, il 16 luglio torna la 'Notte bianca' tra negozi aperti la sera, spettacoli e animazioneIl 16 luglio a Livorno torna la notte bianca con negozi aperti fino a tarda sera. Leggi anche: Il centro si accende di colori: torna la Fluo Run tra fitness, musica e corsa