Il Comune di Fano ha deciso di affidare l’organizzazione del Carnevale a società private attraverso uno o più appalti. Questa scelta comporterà un aumento dei costi rispetto alle gestioni precedenti. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale e coinvolge l’assegnazione diretta o mediante gara pubblica. L’opposizione ha criticato la scelta, definendola un “salto nel vuoto” che potrebbe incidere negativamente sulla spesa pubblica.

"Salto nel vuoto per il Carnevale di Fano: il Comune aprirà la strada a uno o più appalti a società private, con un inevitabile e pesante aggravio di costi". Questa la sintesi dell’interrogazione presentata dai consiglieri comunali del Pd, Sara Cucchiarini e Cesare Magalotti, "per fare luce sulle pesanti fragilità amministrative ed economiche della recente deliberazione di giunta". Il riferimento è alla delibera del 18 maggio con la quale l’esecutivo di centrodestra ha deciso di "assumere direttamente, attraverso l’assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi, la soprintendenza, il coordinamento e la gestione organizzativa dell’edizione 2027 della manifestazione, quale fase transitoria per definire un modello gestionale strutturato, sostenibile ed efficiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Carnevale, salto nel vuoto". L’opposizione all’attacco

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