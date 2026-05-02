Una storia racconta di una persona che ha affrontato un salto nel vuoto, un gesto che inizialmente sembrava rischioso e sconosciuto. Nonostante la paura, questa scelta ha portato a un risultato positivo, trasformando un momento di incertezza in un successo. La vicenda mostra come, a volte, prendere decisioni coraggiose possa cambiare il corso di una vita.

Un salto nel vuoto può spaventare ma a volte è un rischio che serve correre per inseguire i propri sogni o per dare una svolta in positivo alla propria vita. E’ quello che è successo a Daniel D’Addetta, meglio conosciuto come Dadda, youtuber seguito da oltre 740 mila follower solo su Instagram. Un sogno, in realtà, Daniel non ce lo aveva, ma seguendo l’intuito e fidandosi dei suoi amici, Riccardo Dose e Simone Paciello (anche loro youtuber di successo), ha lasciato il “posto sicuro” per cambiare radicalmente la sua vita. In positivo. I tuoi fan ti conoscono con il tuo nome d’arte, ma chi era Daniel prima che diventasse Dadda? Ero e sono un ragazzo normalissimo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dadda, la storia di un salto nel vuoto diventato un successo

Notizie correlate

“Ci siamo licenziati e abbiamo fatto un salto nel vuoto per seguire un business nato un po’ per caso. Ora con le nostre Collanine Colorate diamo lavoro a chi è in difficoltà”: la storia di Lorenzo e GiacomoSe le giornate d’estate della nostra infanzia avessero una forma, avrebbero quella di un girocollo tondo e imperfetto.

Salto nel vuoto per Avocom e Del Bene: arriva la causa di fallimentoUn fornitore italiano ha avviato una procedura legale per dichiarare il fallimento di Avocom Law Firm LLP e Del Bene, dopo anni di mancati pagamenti...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dadda, la storia di un salto nel vuoto diventato un successo; Itinerari / A Crespi d’Adda, fra passato e futuro; Scopri il Villaggio di Crespi d’Adda: riapre l’antico borgo sospeso tra passato e futuro; Walter Nudo debutta a Spino d'Adda con il suo primo One Man Show teatrale.

Dadda, la storia di un salto nel vuoto diventato un successoDaniel D’Addetta ci racconta come è riuscito a diventare famoso partendo dal basso fidandosi del suo intuito: Usciamo dal web per incontrare la gente in teatro. Sui social dobbiamo portare valori pos ... ilgiornale.it

Il D’Adda di Varallo premiato al Salone del Libro per il Progetto di Storia contemporaneaC’è anche l’Istituto D’Adda di Varallo tra i protagonisti della 45ª edizione del Progetto di Storia contemporanea, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte. valsesianotizie.it