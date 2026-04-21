All' Ars seduta a vuoto l' opposizione torna all' attacco | Crisi drammatica maggioranza allo sbando

All'Ars la seduta è stata sospesa senza approvazioni, con l'opposizione che ha criticato la maggioranza accusandola di essere allo sbando. La situazione politica si è aggravata anche a causa delle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni membri del governo, generando tensioni tra le forze politiche. Michele Catanzaro, capogruppo del Pd, ha commentato che la seduta si è conclusa senza risultati a causa del comportamento della maggioranza e delle difficoltà interne.

Mentre le vicende giudiziarie tengono in ansia il governo, all'Ars i lavori si fermano. "Anche oggi una seduta a vuoto per colpa di governo e maggioranza travolti dalle vicende giudiziarie e politicamente allo sbando - commenta Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito della seduta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Accoltellato a Novoli, opposizione all'attacco: "Città allo sbando". Giorgio: "Governo ci ascolti"La violenta aggressione avvenuta il 13 aprile scorso nel quartiere di Novoli, dove un 56enne è stato accoltellato dopo una tentata rapina, ha... Consiglio annullato, è caos. Persiani: "Maggioranza solida". L’opposizione: "Crisi evidente""Comprendo il disappunto dell’opposizione circa l’annullamento della seduta, giunta nel tardo pomeriggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: All’Ars vertice di maggioranza fra Schifani, Galvagno e i capigruppo / Video; Vertice di maggioranza e lavori all'Ars sotto la pressione della piazza, torna la seduta del Parlamento ma anche il sit in degli ex Almaviva; L'Ars approva all'unanimità il ddl sociosanitario; Ex lavoratori Almaviva, i sindacati: Dopo l'ok all'emendamento all'Ars adesso servono i fatti. Vertice di maggioranza e lavori all’Ars sotto la pressione della piazza, torna la seduta del Parlamento ma anche il sit in degli ex AlmavivaSi comincia dal vertice di maggioranza ma si dovrebbe proseguire con la seduta d'aula che dovrà affrontare diversi temi fra cui due norme attese. Fra queste una riguarda i lavoratori Almaviva che sara ... blogsicilia.it Maggioranza latitante all’Ars, Schifani sente Galvagno e convoca i partitiPALERMO – Valzer di telefonate stamattina del governatore della Sicilia Renato Schifani. Rientrato ieri da Roma dove ha avuto incontri istituzionali, Schifani, apprende l’Ansa, ha manifestato la ... livesicilia.it Corruzione all'Ars, l'assessore Amata andrà a processo: condannata l'imprenditrice Cannariato L'ex moglie di Tommaso Dragotto, titolare di Sicily By Car, che ha scelto il rito abbreviato, ha avuto dal giudice la pena chiesta dai pm. Secondo l'accusa avrebbe ri - facebook.com facebook "Gestione opaca dell'assessorato al Turismo": all'Ars mozione di censura contro Elvira Amata x.com