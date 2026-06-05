Damiano Michieletto firma la regìa di " Carmen " di George Bizet, sul podio, alla testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala, Myung-Whun Chung, scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti e le luci di Alessandro Carletti. Un ensemble di talenti che ritroveremo di nuovo in occasione di "Otello" di Verdi, opera che inaugurerà il 7 dicembre la nuova stagione scaligera. Michieletto racconta: "Carmen incarna l’idea di libertà assoluta, che comporta una vita da esclusa e isolata, come un animale randagio. Ma c’è anche la figura della madre di Don José che vuole legare il figlio a sé, costringendolo a obbedire, dirottando la sua volontà e mantenendo un controllo su di lui, la sua forza si manifesta attraverso il personaggio di Micaëla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carmen alla Scala. Il patto Chung-Michieletto con vista sulla Prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Teatro alla Scala di Milano, presentata la Stagione 2026/2027 con il Maestro Myung-Whun Chung come direttore musicale

Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale del Teatro alla ScalaIl consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha dato il via libera all'incarico del nuovo direttore musicale.

Temi più discussi: Alla Scala la Carmen pop di Michieletto; Dall’8 giugno Carmen di Bizet sul palco della Scala, con la direzione musicale di Myung-Whun Chung e la regia di Damiano Michieletto; Carmen alla Scala. Il patto Chung-Michieletto con vista sulla Prima; Carmen alla Scala 2026: la grande opera che parla al presente nel segno di Bizet -.

Carmen alla Scala. Il patto Chung-Michieletto con vista sulla PrimaIdee chiare, scena iniziale cambiata, tagli alla versione londinese del 2024 Non Carmen danzante, non c’è coreografo, ma una lettura molto narrativa. ilgiorno.it

Alla Scala la Carmen pop di MichielettoRispetto alla versione già collaudata al Covent Garden di Londra e al Real di Madrid, coproduttori con la Scala, a Milano il personaggio della mamma di José risulterà meno ingombrante. corriere.it