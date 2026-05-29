teatro alla scala di milano presentata la stagione 2026 2027 con il maestro myung whun chung come direttore musicale

È stata annunciata la stagione 20262027 del Teatro alla Scala di Milano. Il nuovo direttore musicale sarà il maestro Myung-Whun Chung, che prenderà il posto di Riccardo Chailly. Chung farà il suo debutto con questa stagione. La presentazione si è svolta ieri, senza ulteriori dettagli sui programmi o le date specifiche. La stagione comprenderà diverse produzioni, anche se le scelte artistiche non sono state ancora divulgate.

Teatro alla Scala di Milano, presentata la Stagione 20262027 con il Maestro Myung-Whun Chung come direttore musicale La Stagione 20262027 del Teatro alla Scala è una stagione di novità. Il Maestro Myung-Whun Chung corona il suo lungo e proficuo rapporto con l’Orchestra e il Coro scaligeri e con il pubblico milanese assumendo la carica di Direttore musicale, ed esordisce in questa veste con due grandi titoli verdiani, Otello e Macbeth. Il Sovrintendente e Direttore artistico Fortunato Ortombina sceglie di affiancare ai grandi maestri di casa alla Scala un gruppo di giovani emergenti e nomi nuovi: su tredici titoli d’opera sono tre i titoli mai eseguiti a Milano, quattro i debutti direttoriali e altrettanto quelli registici, mentre si moltiplicano le nuove voci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Lannuncio al teatro alla Scala del malore del maestro Riccardo Chailly

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