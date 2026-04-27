Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala

Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha dato il via libera all'incarico del nuovo direttore musicale. La decisione è stata presa durante una riunione in cui è stato approvato il mandato del sovrintendente. L'annuncio ufficiale ha confermato la nomina, che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. La scelta arriva dopo un processo di selezione e valutazione delle candidature.

Il cda del Teatro alla Scala di Milano ha autorizzato il sovrintendente Fortunato Ortombina a sottoscrivere il contratto del maestro Myung-Whun Chung in qualità di direttore musicale del Piermarini: l’incarico del maestro sudcoreano 73enne decorrerà dal termine del contratto di Riccardo Chailly, che si concluderà alla fine del 2026. La carriera di Chung, nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala. Dopo aver iniziato la carriera come pianista, Chung ha completato gli studi musicali alla Juilliard School di New York per poi diventare nel 1978 assistente di Carlo Maria Giulini alla Los Angeles Philharmonic, di cui è stato anche direttore associato.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala Notizie correlate La Scala cambia volto: Myung-Whun Chung guida il futuro dopo Chailly? Cosa sapere Myung-Whun Chung sarà Direttore Musicale della Scala dal 2026 succedendo a Riccardo Chailly. Arriva l'ok della Fondazione: Beatrice Venezi sarà direttore musicale del Teatro la Fenice di VeneziaLa conferma è stata data nelle scorse ore, e a nulla è valsa la campagna denigratoria nei suoi confronti a cui si è assistito negli ultimi mesi:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Santa Cecilia, Myung-Whun Chung e il Requiem di Verdi; Sito Istituzionale | Sala Santa Cecilia, Messa da Requiem; Santa Cecilia ritrova Chung per il Requiem di Verdi: torna un interprete storico; Odissea, Christopher Nolan parla del film con immagini inedite al CinemaCon 2026. Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale del Teatro alla ScalaIl cda del Teatro alla Scala di Milano ha autorizzato il sovrintendente Fortunato Ortombina a sottoscrivere il contratto del maestro Myung-Whun Chung in qualità di direttore musicale del Piermarini: l ... msn.com Teatro alla Scala, dal Cda via libera a Myung-Whun Chung come direttore musicaleIl Consiglio di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha nominato Myung-Whun Chung nuovo Direttore Musicale. Il Maestro succederà a Riccardo Chailly a partire dalla fine del 2026 Il Consigli ... tg24.sky.it Ieri sera, il primo dei tre imperdibili concerti di questa settimana dedicati al Requiem di Verdi. Sul podio Myung-Whun Chung, alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Insieme a loro, un cast di voci internazionale con Aily - facebook.com facebook Ieri sera, il primo dei tre imperdibili concerti di questa settimana dedicati al Requiem di Verdi. Sul podio Myung-Whun Chung, alla guida dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia repliche 24 e 26 aprile Auditorium Parco della Music x.com