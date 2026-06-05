Carlos Augusto affascinato dalla Juve | la posizione dell’Inter

Carlos Augusto, difensore brasiliano, ha espresso interesse per la Juventus. L’Inter, attuale squadra del giocatore, potrebbe trovarsi coinvolta in una trattativa durante la prossima sessione di mercato. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali accordi o offerte ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Il club nerazzurro e quello bianconero potrebbero rendersi protagonisti di un clamoroso affare in estate. Nonostante la storica rivalità, Inter e Juventus potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di calciomercato nel corso di questa estate. Sotto i riflettori finisce questa volta Carlos Augusto, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2028 e desideroso di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto visto quest’anno. Carlos Augusto (Ansa) – Calciomercato.it Il 27enne brasiliano, capace di disimpegnarsi al meglio sia come braccetto difensivo che come esterno di centrocampo, è considerato dalla Juve il sostituto ideale di Andrea Cambiaso, che piace al Barcellona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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