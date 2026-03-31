Carlos Augusto nuovo interesse dalla A oltre alla Roma | l’Inter fissa il prezzo

L'Inter sta valutando il futuro di Carlos Augusto, con l'interesse crescente di altri club di Serie A. La società nerazzurra ha deciso di fissare un prezzo per il giocatore, mentre le trattative di mercato si fanno più frequenti. Nel frattempo, anche la Roma resta alla finestra, considerando possibili sviluppi legati alla situazione del difensore brasiliano.

Il futuro di Carlos Augusto all’ Inter appare sempre più incerto, con le sirene di mercato che iniziano a suonare con insistenza da Bergamo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ Atalanta avrebbe messo nel mirino l’esterno brasiliano per la prossima stagione, seguendo una pista già tracciata in precedenza dagli esperti di settore. Il giocatore, nonostante un evidente processo di maturazione tecnica, non sarebbe pienamente soddisfatto del minutaggio concessogli finora, sentendosi chiuso nelle gerarchie interne del club nerazzurro. La questione del rinnovo contrattuale è attualmente in una fase di stand-by che preoccupa l’ambiente interista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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