Inter Carlos Augusto tentenna | c’è ancora la Juve in agguato | CM

L'Inter ha proposto un rinnovo contrattuale a Carlos Augusto, ma il calciatore ha manifestato la volontà di avere più opportunità di giocare. La Juventus continua a monitorare la situazione, restando in agguato. La trattativa tra il club nerazzurro e il difensore brasiliano sembra ancora in corso, mentre le parti valutano le rispettive posizioni.

Il club nerazzurro offre il rinnovo al brasiliano, che però vuole più spazio in campo. Occhio alla pista bianconera e alla Roma L’ Inter ha già iniziato a pianificare i movimenti per la prossima stagione, mentre in campionato la squadra nerazzurra corre verso lo scudetto dove dovrà difendersi dall’assalto di Milan e Napoli nelle ultime giornate. Juve e Roma su Carlos Augusto (Ansa) – Calciomercato.it Sono diversi i fascicoli aperti in Viale della Liberazione, con la rosa di Chivu che potrebbe subire un profondo restyling tra cessioni e nuovi arrivi. Un tema basilare riguarda inoltre gli eventuali rinnovi di contratto e nella lista della dirigenza figura anche Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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