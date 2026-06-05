Carloni mi è piaciuto La sua priorità risolvere il terminal crociere

L’audizione davanti alla Commissione della Camera si è conclusa alle 20,45 di mercoledì. Durante l’incontro, è stato espresso un apprezzamento per l’esperienza del candidato, che si è concentrato sulla priorità di risolvere le questioni legate al terminal crociere. La procedura è propedeutica al via libera ministeriale per la sua nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale.

L’audizione davanti alla Commissione della Camera, propedeutica al via libera ministeriale per la nomina a presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale è terminata attorno alle 20,45 di mercoledì. Tra i primi a chiamare Mirco Carloni, ormai da considerare neo presidente a tutti gli effetti, per congratularsi con lui è stato Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: "Mi ha detto che gli ha fatto molto piacere la mia telefonata e la cosa è reciproca. Ci siamo sentiti verso le 21. Adesso, finalmente, il nuovo corso dell’Authority può partire e io sono molto fiducioso" afferma Silvetti che preferisce non rivangare il passato e i pessimi rapporti con l’attuale Commissario straordinario, Vincenzo Garofalo, optando per guardare avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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