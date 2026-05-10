Il terminal crociere sarà inaugurato il 26 settembre e rappresenta un nuovo punto di accesso per le navi da crociera nella zona portuale. L'azienda che gestisce l’infrastruttura impiega circa 300 persone, molte delle quali sono giovani e residenti nel territorio. L’apertura del terminal coinvolge anche settori come taxi, NCC, pullman, hotel, ristoranti, bar e visite ai monumenti, creando un collegamento diretto con l’economia locale.

È un’azienda che dà lavoro a circa 300 persone, perlopiù giovani e del territorio, oltre a un indotto di taxi, NCC, pullman, hotel, ristoranti, bar e visite ai monumenti. Stiamo parlando di Ravenna Civitas Cruise Port, la società che gestisce il terminal crociere di Porto Corsini e che sta portando avanti uno dei progetti più importanti per il turismo e la logistica della costa adriatica. Il cantiere della nuova stazione marittima, pur avendo accumulato ritardi dovuti alla complessità dell’opera, sta vivendo una forte accelerazione: sono oltre cento gli operai al lavoro e alla possibilità di slittarne la fine nel 2027 la risposta di Rccp è netta: "Non se ne parla nemmeno".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terminal crociere, inaugurazione il 26 settembre

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