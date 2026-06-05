Carini piange la scomparsa di Giovanni Randazzo | uomo d' affari visionario padre del coordinamento imprenditori
Un uomo di 87 anni è deceduto, lasciando un vuoto tra gli imprenditori locali. Era socio fondatore del coordinamento imprenditori di Carini e aveva avviato la Randazzo Srl, di cui era presidente onorario. La società si occupa di trasporti e spedizioni ed è oggi gestita dal figlio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità imprenditoriale.
Si è spento all'età di 87 anni Giovanni Randazzo, socio fondatore del coordinamento imprenditori area Carini (Ciac), fondatore e presidente onorario della Randazzo Srl, società leader nei settori dei trasporti e delle spedizioni oggi amministrata dal figlio Salvo.La stessa azienda ne ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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