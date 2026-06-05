Carini piange la scomparsa di Giovanni Randazzo | uomo d' affari visionario padre del coordinamento imprenditori

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 87 anni è deceduto, lasciando un vuoto tra gli imprenditori locali. Era socio fondatore del coordinamento imprenditori di Carini e aveva avviato la Randazzo Srl, di cui era presidente onorario. La società si occupa di trasporti e spedizioni ed è oggi gestita dal figlio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità imprenditoriale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è spento all'età di 87 anni Giovanni Randazzo, socio fondatore del coordinamento imprenditori area Carini (Ciac), fondatore e presidente onorario della Randazzo Srl, società leader nei settori dei trasporti e delle spedizioni oggi amministrata dal figlio Salvo.La stessa azienda ne ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forlì piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti, Zattini: "Amministratore scrupoloso, uomo dai modi garbati"

Addio a Massimo Acerbo: Lessona piange la scomparsa di un uomo di 54 anniLessona si è stretta intorno alla famiglia di Massimo Acerbo, un uomo di 54 anni scomparso recentemente.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web