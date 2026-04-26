Forlì piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti Zattini | Amministratore scrupoloso uomo dai modi garbati

Da forlitoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì ha perso Giovanni Tavoletti, figura nota nel settore amministrativo. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio, definendolo un amministratore attento e rispettoso nel suo operato. Tavoletti era conosciuto per i suoi modi cortesi e la dedizione alle responsabilità ricoperte nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e collaborato con lui.

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tavoletti. Cattolico impegnato in politica e nell'associazionismo, è stato vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999, “mandato durante il quale dimostrò qualità di amministratore attento e scrupoloso”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Politica in lutto, mosse i primi passi nella Democrazia Cristiana: addio all'ex vicesindaco Giovanni TavolettiPolitica cittadina in lutto, è morto sabato 25 aprile all'età di 78 anni Giovanni Tavoletti, ex vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999 nella giunta...

Leggi anche: Risuona l'inno di Mameli, Forlì celebra il 25 Aprile. Zattini: "Risorgimento, Resistenza e Repubblica sono la storia"

Una raccolta di contenuti

giovanni tavoletti forlì piange la scomparsaForlì in lutto per la scomparsa di Giovanni Tavoletti, ex Vicesindaco e stimato docenteLa comunità di Forlì perde una figura di riferimento del panorama politico e associativo locale. Il Sindaco Gian Luca Zattini ha espresso il cordoglio profondo dell’Amministrazione comunale per la mor ... forli24ore.it

giovanni tavoletti forlì piange la scomparsaForlì. E’ morto Giovanni Tavoletti, ex vicesindaco, politico e prosessoreE’ morto Giovanni Mario Tavoletti, professore e politico. E’ stato vicesindaco a Forlì, assessore allo Sport e Consigliere comunale. Lo annuncia la ... corriereromagna.it

Digita per trovare news e video correlati.