Forlì piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti Zattini | Amministratore scrupoloso uomo dai modi garbati
Forlì ha perso Giovanni Tavoletti, figura nota nel settore amministrativo. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio, definendolo un amministratore attento e rispettoso nel suo operato. Tavoletti era conosciuto per i suoi modi cortesi e la dedizione alle responsabilità ricoperte nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e collaborato con lui.
Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tavoletti. Cattolico impegnato in politica e nell'associazionismo, è stato vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999, “mandato durante il quale dimostrò qualità di amministratore attento e scrupoloso”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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