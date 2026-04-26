Forlì piange la scomparsa di Giovanni Tavoletti Zattini | Amministratore scrupoloso uomo dai modi garbati

Forlì ha perso Giovanni Tavoletti, figura nota nel settore amministrativo. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio, definendolo un amministratore attento e rispettoso nel suo operato. Tavoletti era conosciuto per i suoi modi cortesi e la dedizione alle responsabilità ricoperte nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra chi lo aveva conosciuto e collaborato con lui.