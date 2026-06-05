Cardini nuovo assessore | Caso etico e pratico

Dopo la nomina di Fiamma Cardini come nuovo assessore, è scoppiata una polemica. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri dell’amministrazione e alcuni cittadini. La questione riguarda aspetti etici e pratici legati alla scelta, senza che siano stati forniti dettagli specifici. Le discussioni continuano a essere alimentate da commenti pubblici e dichiarazioni ufficiali, ma non sono stati comunicati ulteriori sviluppi o decisioni ufficiali.

La prima ad accendere la miccia dopo la nomina di Fiamma Cardini come nuovo assessore, è stata la capogruppo Pd Anna Ferretti, che ricorda il ruolo di Deputata della Fondazione Mps su nomina del ministero della Cultura della stessa Cardini: "Ma lei questi impegno li ha firmati – chiede provocatoriamente Ferretti –? Gli impegni morali non sono norma di legge – conclude –. Però etica vorrebbe che fossero ancora più pregnanti". Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex sindaco Pierluigi Piccini, fondatore del gruppo ’Per Siena’: "Il posto era vuoto da ottobre. La sindaca Fabio lo ha lasciato scoperto otto mesi, poi ha nominato Fiamma Cardini. Prima incongruenza: se l’urgenza è oggi, perché otto mesi? La fretta dichiarata serve a coprire una scelta che di urgente non ha nulla". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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