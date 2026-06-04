Da sette mesi, giorno più giorno meno, la giunta era con un assessore in meno rispetto ai nove di partenza. Le dimissioni di Enrico Tucci, eletto in consiglio regionale, non avevano determinato subito una sua sostituzione, ma la redistribuzione delle deleghe (pesanti) tra il sindaco Nicoletta Fabio e il vicesindaco Michele Capitani. Ieri l’accelerazione con la nomina di Fiamma Cardini, avvocato e componente (ormai ex) della deputazione generale della Fondazione Mps, che dovrà seguire per questo ultimo scorcio di mandato temi pesanti: sicurezza e prevenzione di prossimità, polizia locale, protezione civile, mobilità, trasporti e formazione del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiamma Cardini nuovo assessore. Il sindaco: "Scelta di piena fiducia"

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