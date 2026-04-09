Carlo Puca nuovo assessore comunale all'Immagine di Napoli Assessore al Pd i Dem non trovano un accordo

Carlo Puca, giornalista, è stato nominato assessore comunale all’Immagine di Napoli durante l’ultima fase della consiliatura Manfredi. È membro del Partito Democratico, anche se i Dem non sono riusciti a trovare un accordo ufficiale. Tra le sue responsabilità ci sono la gestione dei grandi eventi, come l’America’s Cup, e il sostegno al “progetto civico” promosso dal sindaco per un coinvolgimento più ampio nel panorama politico nazionale.

Carlo Puca, giornalista, assessore a Napoli in questa ultima fase della consiliatura Manfredi: occhio ai grandi eventi come America's Cup ma anche al "progetto civico" con cui il sindaco si lancia sul panorama politico nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Carlo Puca nuovo assessore del Comune di NapoliÈ ufficiale: la delega del Comune di Napoli alla Coppa America va Carlo Puca, giornalista, autore, regista e coordinatore regionale in Campania di... Citato ma non indagato: Carlo Fuda si dimette da assessore comunale di SidernoL’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha portato a sette fermi, tra cui Antonio Commisso. Temi più discussi: Carlo Puca nuovo assessore del Comune di Napoli; Carlo Puca per Coppa America: Manfredi vuole l’assessore che piace alla destra; Comune di Napoli, Carlo Puca assessore all'America's Cup. Regate, ci sarà anche la barca americana; Giunta, il sindaco a Dinacci: Subito un nome unitario. Carlo Puca nuovo assessore comunale all’Immagine di Napoli. Assessore al Pd, i Dem non trovano un accordoCarlo Puca, giornalista, assessore a Napoli in questa ultima fase della consiliatura Manfredi: occhio ai grandi eventi come America's Cup ma anche al progetto ... fanpage.it Carlo Puca per Coppa America: Manfredi vuole l’assessore che piace alla destraAll’ex giornalista di Panorama la delega all’Immagine della città: coordinerà eventi legati al trofeo. Un posto in giunta in quota Schlein anche per il ... napoli.repubblica.it Marco Bottiglieri. . Carlo Puca e Maurizio De Giovanni ospiti a Paradise su Rai 2 con Pascal Vicedomini . - facebook.com facebook