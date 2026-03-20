San Giovanni Tariffa Puntuale Il vademecum di Sei Toscana

A San Giovanni Valdarno, dal 1° gennaio, è in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale, che ha sostituito il vecchio sistema di tassazione dei rifiuti. La nuova tariffa mira a incentivare una corretta raccolta differenziata, premiando chi rispetta le regole e contribuendo alla gestione più equa dei rifiuti. Il cambiamento è stato comunicato attraverso un vademecum diffuso dall’azienda di gestione dei servizi ambientali.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Dal 1° gennaio a San Giovanni Valdarno è entrata in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), che sostituisce il vecchio sistema di tassazione dei rifiuti con l’obiettivo di introdurre maggiore equità, premiando chi effettua correttamente la raccolta differenziata. Come ricorda Sei Toscana, l’adozione del nuovo sistema rappresenta un ulteriore passo nel percorso ambientale del Comune, che nel 2025 ha superato il 70% di raccolta differenziata, un dato superiore alla media regionale e nazionale. La tariffa Il sistema si basa sul principio “chi più differenzia, meno paga”. Ogni conferimento viene tracciato tramite la 6Card, tessera personale collegata a Sei Toscana – Gruppo Iren. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. Tariffa Puntuale. Il vademecum di Sei Toscana Articoli correlati Leggi anche: Rifiuti, raccolta differenziata a San Sisto e Castel del Piano: "Prossima tappa: la tariffa puntuale" Tariffa puntuale, “Vita in Centro”: «Ci saranno problemi di spazio e decoro»Commercianti preoccupati per l’avvio della raccolta puntuale dei rifiuti: «Non ancora decisa la nostra tariffa per gli svuotamenti in più, temiamo... Una selezione di notizie su San Giovanni Argomenti discussi: INCONTRI PUBBLICI SULLA NUOVA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE. San Giovanni: sulla Tariffa Corrispettiva i chiarimenti di Sei ToscanaDal 1 gennaio scorso a San Giovanni è entrata in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), che ha sostituito la vecchia tariffa dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire maggiore equità rispetto ... valdarnopost.it Tari. A San Giovanni scatta la tariffa puntualeDal 1 luglio al via un nuovo modello tariffario che lega una parte della bolletta al reale utilizzo del servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato da parte delle utenze. Arezzo, 08 maggio 2025 – ... lanazione.it