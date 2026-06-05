Caravaggio a Messina | al Vittorio Emanuele luci e ombre della vita di Michelangelo Merisi
Gli anni più inquieti della sua vita al centro dello spettacolo Caravaggio a Messina in scena nella sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele dall'11 al 13 giugno alle ore 18 e domenica 14 alle ore 11 (il biglietto comprende un aperitivo da consumare al Bar del Teatro).Drammaturgia e regia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Questa settimana a Messina • Giovedì 14 Maggio e Venerdì 15 Maggio ore 21.00 ASJA LACIS – La donna che fa parlare la storia di Cristina Minasi Teatro Vittorio Emanuele, Via G Garibaldi, snc • Da Giovedì 14 Maggio a Sabato 16 Maggio ore 18.00 Do facebook
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