Caravaggio a Messina | al Vittorio Emanuele luci e ombre della vita di Michelangelo Merisi

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli anni più inquieti della sua vita al centro dello spettacolo Caravaggio a Messina in scena nella sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele dall'11 al 13 giugno alle ore 18 e domenica 14 alle ore 11 (il biglietto comprende un aperitivo da consumare al Bar del Teatro).Drammaturgia e regia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Qualità della vita, Rimini tra luci e ombre: prima per speranza di vita, nelle retrovie per i bambiniLa provincia di Rimini si distingue per l’alta speranza di vita, posizionandosi in cima alla classifica.

Leggi anche: Chisciotte al Vittorio Emanuele: quando a Messina nacque il capolavoro di Cervantes

Argomenti più discussi: Caravaggio a Messina: al Vittorio Emanuele luci e ombre della vita di Michelangelo Merisi dall'11 al 13 giugno 2026; Notte Mariana, a Messina una notte di fede, arte e tradizione nel segno della Madonna della Lettera.

vittorio emanuele caravaggio a messina alFesta della Repubblica a Messina, al Vittorio Emanuele la prestigiosa consegna delle onorificenze al meritoIn serata la cerimonia molto partecipata per il conferimento dei diplomi con tanti momenti musicali ... msn.com

vittorio emanuele caravaggio a messina alMessina, al Teatro Vittorio Emanuele giovani talenti da tutto il mondo per lo Spring Marimba CompetitionIl Teatro Vittorio Emanuele accoglie il respiro internazionale della grande musica con la seconda edizione dello Spring Marimba Competition , Concorso ... messina.gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web