Qualità della vita Rimini tra luci e ombre | prima per speranza di vita nelle retrovie per i bambini

La provincia di Rimini si distingue per l’alta speranza di vita, posizionandosi in cima alla classifica. Tuttavia, per i bambini e i giovani, la qualità della vita risulta più bassa rispetto ad altre zone. L’indagine del Sole 24 Ore evidenzia un andamento disomogeneo tra le diverse fasce di età, con condizioni favorevoli per gli anziani e criticità per i più giovani. La differenza tra le due realtà sottolinea le disparità all’interno del territorio.

Secondo la nuova indagine del Sole 24 Ore dedicata alla qualità della vita per fasce generazionali, la provincia di Rimini mostra un andamento disomogeneo tra benessere degli anziani e condizioni offerte ai più giovani. Lo studio, presentato durante il Festival dell’Economia di Trento, analizza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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