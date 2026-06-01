Chisciotte al Vittorio Emanuele | quando a Messina nacque il capolavoro di Cervantes

Venerdì 5 giugno ore 18, sabato 6 giugno ore 18, domenica 7 giugno ore 11 (il biglietto comprende un aperitivo da consumare al Bar del Teatro) e lunedì 8 giugno ore 18 andrà in scena alla Sala Sinopoli del Vittorio Emanuele Chisciotte.Drammaturgia e regia Davide Colnaghi con Marina Cacciola e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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