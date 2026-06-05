carabinieri un anno a tutto campo denunce in calo in provincia aumentano risse e aggressioni 169 arresti nel giro di un anno

In un anno, i carabinieri hanno ricevuto oltre 6.000 denunce di reati, in calo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si registrano un aumento di risse e aggressioni, con 169 persone arrestate. Le forze dell’ordine hanno anche segnalato una diminuzione complessiva delle denunce, ma una crescita di episodi violenti. Non sono stati forniti dettagli sui reati specifici o sulle aree più interessate.

Oltre seimila reati denunciati in un anno ai carabinieri, in calo rispetto ai dodici mesi precedenti. Aumentano risse e aggressioni. Oggi l’Arma celebra la sua festa e in questa ricorrenza sono stati resi noti i dati dell’attività condotta nell’ultimo anno. L’attività svolta dalle quaranta stazioni della provincia, dai Nuclei operativi e radiomobili delle Compagnie di Macerata, Civitanova, Tolentino e Camerino, ha fatto registrare tra giugno 2025 e maggio 2026 22.600 servizi tra pattugliamenti e perlustrazioni. Identificate oltre 83mila persone e controllati 60.700 veicoli. Sono 6.113 i reati denunciati all’Arma, in calo del 7,5% rispetto al 2024-2025 quando i reati erano stati 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lupi, pubblicato il report sul predatore di Life Wolf Alps e AfterLife dal 2023 al 2025

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