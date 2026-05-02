Controlli straordinari dei Carabinieri ad Aversa | arresti denunce e oltre 26mila euro di multe
I Carabinieri di Aversa hanno svolto un'operazione di controllo del territorio che ha coinvolto anche i comuni vicini. Durante l'intervento, sono stati arrestati alcune persone e altre sono state denunciate. Sono state anche elevate multe per un totale superiore ai 26.000 euro. L'operazione ha visto la partecipazione dei militari di Casal di Principe e Marcianise.
Nel corso dell’operazione sono state eseguite tre misure dell’Autorità giudiziaria.Un 31enne è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, dopo la violazione dell’affidamento ai servizi sociali per fatti risalenti al 2016. Un 47enne, già ai domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare disposta dalla Corte d’Appello di Napoli. Infine, una 34enne dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi negli ultimi anni. Tutti sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Numerose anche le denunce in stato di libertà.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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