Controlli straordinari dei Carabinieri ad Aversa | arresti denunce e oltre 26mila euro di multe

I Carabinieri di Aversa hanno svolto un'operazione di controllo del territorio che ha coinvolto anche i comuni vicini. Durante l'intervento, sono stati arrestati alcune persone e altre sono state denunciate. Sono state anche elevate multe per un totale superiore ai 26.000 euro. L'operazione ha visto la partecipazione dei militari di Casal di Principe e Marcianise.