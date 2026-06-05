Carabinieri un anno di attività a Bergamo Gli allarmi | violenza di genere e criminalità giovanile

In un anno, i Carabinieri di Bergamo hanno ricevuto oltre 1.200 segnalazioni per violenza di genere e circa 300 casi di criminalità giovanile. Sono stati eseguiti 150 arresti e 300 denunce. Sono state svolte 2.500 operazioni di controllo sul territorio e quasi 10.000 servizi di pattuglia. Sono stati sequestrati 50 chili di droga e trovate 20 armi da fuoco. Più di 1.000 persone sono state identificate e controllate.

In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Bergamo ha presentato il bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, delineando un quadro che conferma il ruolo centrale dell’Arma nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica. Tra giugno 2025 e maggio 2026 i militari bergamaschi hanno proceduto per oltre 35.820 reati, pari a circa il 92% del totale registrato sull’intero territorio provinciale. Sul fronte della prevenzione, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio: oltre 141.100 persone e più di 80.100 veicoli sono stati sottoposti a verifica nel corso delle attività svolte quotidianamente dalle pattuglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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