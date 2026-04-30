Negli ultimi mesi, le notizie di episodi di violenza tra giovani sono aumentate sui quotidiani e sui social media. Tuttavia, dai dati ufficiali risulta che il numero di reati commessi da minorenni e giovani adulti non è cresciuto in modo significativo. Le statistiche indicano che le denunce e le condanne riguardano una parte limitata della popolazione giovanile, e le autorità tengono sotto controllo la situazione.

Per Damiano Rizzi, psicologo e presidente di Soleterre, quello di Massa non è solo un episodio di violenza. «Quello che colpisce è proprio questo: un padre con un figlio che prova a fare una cosa molto semplice. Interviene, dà un esempio, è un gesto educativo. E cosa succede? Viene ucciso davanti a suo figlio. Dal punto di vista simbolico è devastante: è la fine della regola, del limite. È un'immagine che ci pone davanti a un bivio: o da qui si riparte per costruire, per esempio con una risposta culturale forte prima ancora che normativa, oppure passa l’idea che non c’è più niente da fare». Negli ultimi mesi la violenza tra i giovanissimi è tornata al centro della cronaca.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Italia c'è un'emergenza di violenza e criminalità giovanile?

Argentina Recovering from Venezuela’s Exodus. Comparison between Greece & Venezuela’s Crisis.

Notizie correlate

Docente accoltellata a Trescore Balneario, Frassinetti: “Fatto inaccettabile, emergenza criminalità giovanile”. Fontana: “Superato ogni limite”Frassinetti e Fontana condannano duramente il ferimento della docente a Trescore Balneario, chiedendo interventi urgenti contro la violenza giovanile...

Leggi anche: Minori a Napoli: l’emergenza omicidi e la deriva della violenza giovanile

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lockdown energetico: rischi, misure e scenari per l’Italia; La Frontiera, ovunque. Nuovo report Centri d’Italia; Carburante aerei, Salvini rassicura: Ora non c’è emergenza. Ma precisa: Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio; La casa è un miraggio e così per i giovani diventa un'emergenza.

In Italia c'è un'emergenza di violenza e criminalità giovanile?Sempre più spesso la cronaca ci mette davanti a episodi di violenza tra i giovani: l'emergenza c'è davvero? I dati dicono il contrario. Ma allora cosa sta accadendo? Lo abbiamo chiesto a due esperti: ... vanityfair.it

Salvini: Riserve di carburante per aerei fino a tutto Maggio, ora non c'è emergenzaLe riserve disponibili in Italia garantiscono l'operatività almeno a tutto il mese di maggio e la nostra posizione risulta più solida rispetto alla gran parte degli stati europei, così il minsitro d ... ilgiornale.it

Firenze è la città italiana con più borseggi. Non Napoli, non Roma, non Milano — Firenze. 11.051 furti con destrezza nel 2024. Quarantotto per cento in più rispetto all'anno prima. Prima in tutta Italia per questa categoria di reato, secondo l'Indice della Criminal - facebook.com facebook

Coppa Italia Primavera | L'U20 beffata in finale allo scadere: l'Atalanta pareggia al 94' e vince ai rigori. Il racconto del match juve.it/FinaleCoppaIta… x.com