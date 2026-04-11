Aggressività giovanile e violenza di genere

Negli ultimi dodici mesi, sono state centinaia le persone arrestate e denunciate per episodi legati all’aggressività giovanile e alla violenza di genere. Nonostante ciò, il questore ha ribadito che Lucca mantiene le caratteristiche di una città tranquilla, simile a quella di vent’anni fa, con un presidio continuo durante il giorno e la notte. La città sembra quindi non aver subito cambiamenti significativi in termini di sicurezza complessiva, nonostante l’aumento di interventi e denunce.

Sono state centinaia le persone arrestate e denunciate in un anno, ma Lucca, così come ricordato dal questore Edgardo Giobbi, rimane una "normalissima città di venti anni fa": fondamentalmente tranquilla e presidiata giorno e notte. Due però sono i ‘fronti caldi’ dove le forze di Polizia – soprattutto nell’ultimo periodo – sono più concentrate: l’ aggressività giovanile e la violenza di genere. "Assistiamo con sempre maggiore frequenza e con preoccupazione a forme di disagio e di devianza minorile che non sono solo un problema di ordine pubblico, ma una ferita sociale – ha detto il questore – Per questo oltre all’azione di contenimento dei reati, andiamo nelle scuole a parlare con ragazzi e ragazze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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