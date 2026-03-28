Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto | indagini a tutto campo

Nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo, a Castelguglielmo, una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita nel laghetto della zona. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per chiarire le cause della tragedia. Al momento non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulle circostanze che hanno portato ai decessi.

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti nel laghetto artificiale di via Perarolo, in una zona di campagna vicino allo svincolo della Statale 434 e alla zona industriale. Sono in corso le operazioni di recupero e al momento ogni ipotesi investigativa sulla natura della tragedia è al vaglio. Il tragico ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di un passante che ha avvistato i corpi nell'acqua. Le due vittime non sono state al momento identificate, resta da capire se siano mamma e figlio. Sul posto è stato... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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