Nel 2025, le proteste sono state numerose e spesso caratterizzate da episodi violenti, portando a 39 arresti e circa 3.000 denunce. La polizia di Stato ha dovuto intervenire più volte per mantenere l'ordine durante le manifestazioni, che hanno occupato gran parte dell'anno. Le azioni di contrasto e i controlli sono stati intensificati per rispondere alle situazioni di tensione create dalle proteste.

Un anno di manifestazioni, anche violente, arresti e interventi per garantire la sicurezza: il 2025- sul fronte dell'ordine pubblico- è stato un anno impegnativo per la polizia di Stato. I dati, pubblicati in occasione del 174esimo anniversario della sua fondazione, parlano chiaro. Delle 11.250 manifestazioni organizzate per motivi politici, sindacali o legati all'immigrazione, in 390 casi si sono registrate tensioni che hanno portato all'arresto di 39 persone e quasi 3000 denunce. Sul campo sono rimasti feriti anche 425 agenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cortei, 2025 anno di fuoco: 39 arresti e 3mila denunce durante le proteste

Manifestazioni, 2025 anno di fuoco: 39 arresti e quasi 3000 denunce durante le protesteUn anno di manifestazioni, anche violente, arresti e interventi per garantire la sicurezza: il 2025- sul fronte dell'ordine pubblico- è stato un anno...

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Temi più discussi: Dopo le polemiche sulle ronde di Futuro Nazionale, Bartoccini (SAP) difende il lavoro della Polizia; Sinnai, i riti della Pasqua da oggi fra le strade del paese; Piantedosi alla festa della polizia: La minaccia eversiva è reale. Inaccettabile che la difesa della legalità diventi marchio per agenti; La delinquenza minorile, le truffe, la violenza degli antagonisti, l'analisi del questore Gambino.

Idranti e lacrimogeni contro il corteo, poi partono pietre e cassonetti incendiatiL’assessore comunale Rosatelli in corteo: «Sono qui per esprimere il mio profondo dissenso nei confronti dell’azione del governo e della sua visione. Sono qui per rivendicare il patto di ... lastampa.it

Milano, guerriglia alla Stazione Centrale: violenze al corteo Pro PalTafferugli violentissimi tra manifestanti e forze dell’ordine: la città rivive per un giorno l’incubo degli anni di piombo e degli scontri di piazza Lunedì 22 settembre Milano rivive per un giorno la ... ilgiorno.it

Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile Nel weekend sono in programma eventi sportivi, manifestazioni e alcuni cortei. Proseguono inoltre le modifiche alla viabilità nell’area di Piazza del Popolo per la Festa della Polizia. I dettagli sull'evento https://ow.ly/nx - facebook.com facebook