Nel bilancio 2024, i Carabinieri in Trentino hanno sequestrato 240 kg di droga e arrestato 36 persone. Sono state avviate operazioni contro la violenza domestica, con interventi mirati e denunce. Per tutelare gli anziani, sono stati effettuati controlli nelle zone a rischio e campagne di sensibilizzazione. Nessun dettaglio su nomi o enti coinvolti.

Come sono stati contrastati i casi di violenza domestica in provincia?. Quali strategie hanno usato i Carabinieri per proteggere gli anziani dalle truffe?. Quanti studenti sono stati coinvolti nei programmi contro il cyberbullismo?. Perché l'Arma gestisce quasi il novanta per cento dei reati totali?.? In Breve 800 militari operano in 73 caserme gestendo l'87% dei reati provinciali.. 164 denunce e 543 segnalazioni alla Prefettura completano l'attività operativa.. 20 arresti e 11 allontanamenti urgenti per contrastare la violenza domestica.. 56 incontri scolastici coinvolgono 3.850 studenti su cyberbullismo e dipendenze.. I Carabinieri celebrano 212 anni con un bilancio operativo che segna 240 chili di droga sequestrati in Trentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri in Trentino: 240 kg di droga e 36 arresti nel bilancio 2024

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