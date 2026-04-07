Un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri di Sondalo lunedì 7 aprile 2026. L'arresto è stato effettuato a seguito del sequestro di 36 chilogrammi di droga, un'operazione che ha coinvolto le aree tra la Valtellina e il Bresciano. La sostanza stupefacente, valutata circa 400 mila euro, è stata trovata durante un controllo di routine.

Un ventiduenne originario della provincia di Brescia è stato arrestato lunedì 7 aprile 2026 dai carabinieri di Sondalo dopo il sequestro di una massiccia quantità di stupefacenti tra la Valtellina e il Bresciano. L’operazione, scattata nel giorno di Pasquetta, ha portato al recupero di circa 36 chilogrammi di droga e oltre 8.000 euro in denaro. Il primo contatto tra le forze dell’ordine e l’indagato è avvenuto a Ravoledo, una frazione di Grosio. In quell’occasione, i militari hanno intercettato il giovane a bordo di un veicolo, notando un atteggiamento particolarmente agitato che ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione immediata del conducente e dell’auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bresciano arrestato con 36 kg di droga: valore 400mila euro

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