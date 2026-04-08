Nella zona est di Roma, la Polizia di Stato ha arrestato sei persone coinvolte in attività di spaccio e ha sequestrato circa un chilo di droga. L’intervento si è concentrato principalmente nelle strade e nelle aree di trasferta, con un’operazione mirata nel quartiere di competenza del VI Distretto Casilino. L’attività degli agenti ha portato a un intervento diretto contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Con il “mirino puntato” sul quadrante est della Capitale, l’attenzione della Polizia di Stato è tornata a concentrarsi nell’area di competenza del VI Distretto di polizia Casilino. Qui è scattato un servizio straordinario, orientato a controlli capillari sia sul fronte della microcriminalità che su quello amministrativo. Le meticolose verifiche sugli esercizi commerciali hanno portato alla contestazione di 3 sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di 1.300 euro, ed al contestuale sequestro di circa 40 kg di alimenti non tracciati. Controlli e arresti per spaccio di droga. Parallelamente, il raggio d’azione si è spostato sul microspaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spacciatori in trasferta e in strada, 6 arresti nel quadrante est, 1 kg droga sequestrata

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