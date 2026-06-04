310 interventi al giorno | i numeri dell' Arma dei carabinieri tra arresti controlli e prevenzione
L'Arma dei Carabinieri effettua circa 310 interventi giornalieri, includendo arresti, controlli e attività di prevenzione. Questi dati verranno presentati venerdì 5 giugno presso la Caserma Masotti di Brescia in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’arma. La giornata sarà dedicata alla descrizione dell’attività quotidiana svolta sul territorio.
Sono numeri che raccontano un’attività quotidiana e capillare sul territorio quelli che verranno illustrati venerdì 5 giugno alla Caserma Masotti di Brescia, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.La cerimonia per il 212° anniversarioLa cerimonia, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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