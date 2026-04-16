Carabinieri dopo anni di onorato servizio nell' Arma arriva il congedo per due militari

Questa mattina, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, si è svolta una cerimonia di congedo per due militari che hanno concluso il loro servizio. Il colonnello ha ringraziato ufficialmente il luogotenente e l’appuntato scelto, entrambi impiegati da anni nell’Arma e prossimi a lasciare l’incarico. La cerimonia ha visto la presenza di colleghi e autorità locali.

Questa mattina, alla sede del comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il colonnello Andrea Lachi ha ringraziato due militari prossimi al congedo: il luogotenente Sergio Giovannelli, vice comandante della stazione Carabinieri di Ravenna di via Alberoni e l’appuntato scelto qualifica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Cinquant'anni al servizio dell'Arma: 38 carabinieri premiati con la medaglia maurizianaLa cerimonia a Palermo alla presenza del generale Claudio Domizi, comandante interregionale “Culqualber”, che ha celebrato fedeltà, dedizione e... Uomo di 38 anni fermato a Potenza dopo aver ignorato i segnali di arresto dei militari dell’ArmaUn uomo di 38 anni, residente a Potenza, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver ignorato ripetutamente gli ordini di fermata durante un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vincenzo Foti, il comandante dei carabinieri di Grotte Santo Stefano in pensione dopo 40 anni; Dopo 40 anni nell’Arma, va in pensione il comandante dei Carabinieri di Grotte Santo Stefano; Carabinieri: in pensione il comandante della Stazione di Grotte Santo Stefano dopo 40 anni di servizio; Supino - Il Brigadiere Capo Roberto Martini va in pensione dopo 37 anni di servizio tra missioni nazionali e internazionali. Viterbo – Dopo 40 anni nell’Arma, in pensione il comandante dei carabinieri di Grotte Santo StefanoSaluti di rito per il luogotenente carica speciale Vincenzo Foti GROTTE SANTO STEFANO – Dopo quarant’anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, il luogo ... etrurianews.it Carabinieri: in pensione il comandante della Stazione di Grotte Santo Stefano dopo 40 anni di servizioIl Luogotenente Carica Speciale Vincenzo FOTI, Comandante della Stazione Carabinieri di Grotte Santo Stefano, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età dopo quarant’anni di onorato serv ... newtuscia.it +++ULTIM'ORA: I CARABINIERI PRONTI A ENTRARE: MALORE PER ALCUNI OSTAGGI+++ - facebook.com facebook Proseguono i controlli dei Carabinieri nel centro storico di Roma. Sotto la lente dei militari le vie dello shopping e i mezzi pubblici: diversi i tentativi di furto ai danni di cittadini e turisti sventati, con un bilancio di 6 arresti e 2 denunce. In tutti i casi, la refurtiva è st x.com